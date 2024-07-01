الصين تجلي 195 ألف شخص بسبب العواصف المطيرة في مقاطعة آنهوي

قامت السلطات الصينية، بعمليات إجلاء لأكثر من 195 ألف شخص من السكان في مقاطعة آنهوي شرقي البلاد بسبب العواصف المطيرة التي اجتاحت المقاطعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة، قولها إنه حتى الساعة 4 عصر اليوم، تسببت العواصف المطيرة في إحداث دمار في 35 من المحافظات والمناطق في 6 مدن على مستوى الولاية في آنهوي، مشيرة إلى تضرر 811 ألفًا من السكان في المقاطعة.

اقرأ أيضًا: الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق السعودية

وبحسب الوكالة الصينية، تجاوز منسوب المياه في نهر اليانغتسي بقطاع آنهوي علامات التحذير، وسط استمرار منسوب المياه في الارتفاع، فيما دفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه إلى أعلى من مستويات التأهب في 19 نهرًا آخر في المقاطعة.

وتوقع مركز مقاطعة آنهوي للأرصاد الجوية، خلال الـ24 ساعة المقبلة وحتى الساعة 8 من مساء اليوم استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الواقعة على طول نهر اليانغتسي وجنوبه.