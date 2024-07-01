لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية.. تعليق تداول سهم “تهامة”

أعلنت “تداول السعودية” اليوم الاثنين، عن تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس الماضي خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأوضحت “تداول” أنه اتخذت عددًا من الإجراءات استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

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وقررت تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الاثنين، ويستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من غد الثلاثاء تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها.

وأكدت أنه يجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الاثنين 23/01/1446هـ الموافق 29/07/2024م.

وأشارت إلى أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري حتى إعلانها عن القوائم المالية.