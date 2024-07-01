مساهمو “بوبا” يوافقون على توزيع 40% أرباحًا نقدية عن 2023

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توزيع 40% أرباحًا نقدية عن 2023.

وأوضحت “بوبا” في بيان عبر “تداول السعودية”، أن الجمعية العامة وافقت خلال اجتماعها على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024.

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وأشارت الشركة إلى موافقة مساهميها على شراء الشركة لعدد من الأسهم بحد أقصى 860 ألف سهم، من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، حيث سيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

وذكرت أنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، موضحة أنه بعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.