توفيت فيها “إليزابيث”.. ماذا تعرف عن قلعة بالمورال بعد افتتاحها أمام الجمهور؟

لأول مرة منذ 170 عامًا، قررت العائلة المالكة في بريطانيا فتح أبواب قلعة بالمورال أمام الجمهور، ابتداءً من اليوم الأول من يوليو الجاري.

ووفقًا للصحف المحلية، ستتاح للزوار جولات مصحوبة بمرشدين في العديد من الغرف البارزة داخل القلعة، بما في ذلك قاعة المدخل، والممر الأحمر، وغرف الطعام الرئيسية والعائلية، والمكتبة، وغرفة الرسم.

وتشمل الجولات إلقاء نظرة على التحديثات التي أجراها الملك تشارلز منذ توليه العرش، مثل إعادة تجديد سجاد غرفة الرسم لينعكس نمط صيد ستيوارت ترتان الأصلي الذي اختارته الملكة فيكتوريا.

وتبلغ تكلفة التذاكر للجولات المصحوبة بمرشدين 100 جنيه استرليني، وتصل إلى 150 جنيهًا استرلينيًا مع تجربة شاي بعد الظهر.

ووفقًا للتقارير، تم بيع جميع التذاكر في غضون 24 ساعة من طرحها، مع السماح لـ 40 شخصًا يوميًّا بزيارة القلعة خلال الفترة من الأول من يوليو إلى الرابع من أغسطس.

يذكر أن جيمس هاميلتون غودارد، مدير مؤسسة الزوار في القلعة، أكد أن القلعة تعد مكانًا رائعًا لزيارته، حيث يمكن للجمهور أن يشعر بجو العائلة المالكة أثناء تجوالهم داخلها.

ويعود تاريخ ملكية بالمورال للعائلة المالكة منذ عام 1852، عندما اشتراها الأمير ألبرت، وتُذكر القلعة بكونها كانت ملاذًا صيفيًا للملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت في عام 2022.