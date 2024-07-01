احتساب نسبة التذبذ لسهم “الرياض للحديد” لزيادة رأس مالها بنسبة 40%

أعلنت تداول السعودية اليوم الاثنين، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الرياض للحديد، على أساس سعر 25.05 ريال اليوم، وذلك زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة، عبر موقع “تداول السعودية” على موافقة الجمعية العامة على على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

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أوضحت أن نسبة الزيادة في رأس المال تبلغ 40%، حيث تقرر زيادة رأس المال من 50 مليون ريال إلى 70 مليون ريال.

ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية “ايداع” بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري.