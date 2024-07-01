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فريق التحرير

1 يوليو 2024

“الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص لتحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”

محليات
“الموارد البشرية” تدعو منشآت القطاع الخاص لتحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة.

وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.

وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.

وشددت على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.

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