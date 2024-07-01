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فريق التحرير

1 يوليو 2024

درجات الحرارة في السعودية.. الأحساء والصمان تسجلان 48 درجة والسودة 23

محليات
درجات الحرارة في السعودية.. الأحساء والصمان تسجلان 48 درجة والسودة 23 معالم من الأحساء

سجلت الأحساء والصمان، أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم الأثنين بـ 48 درجة مئوية، فيما كانت السودة الأقل بـ 23 درجة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، وتسجل الدمام 47 درجة، فيما تسجل الرياض 45 درجة، ومكة 43 درجة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

كما لا يستبعد المركز، تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.

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