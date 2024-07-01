التشكيل المتوقع لقمة فرنسا ضد بلجيكا في اليورو

يخوض منتخب فرنسا مواجهة نارية عندما يلتقى مع نظيره بلجيكا فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب “مركور شبيل أرينا”، ضمن منافسات ثمن نهائي يورو 2024، المقامة حالياً فى ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

ويتسلح كلا المنتخبين بالعديد من النجوم فى صفوفهما من أجل حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائى فى أمم أوروبا 2024.

ويخوض منتخب فرنسا موقعة بلجيكا بقائمة كاملة مدججة بالنجوم، وعلى رأسهم ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، ونجم خط وسط النصر المتألق نجولو كانتي، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب فرنسا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، ساليبا، أوباميكانو، وكوندي.

الوسط: رابيو، تشواميني، وكانتي.

الهجوم: جريزمان، مبابي، وديمبيلي.