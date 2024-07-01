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فريق التحرير

1 يوليو 2024

قطاع التعدين في السعودية.. ركيزة رؤية 2030 نحو صدارة دولية

اقتصاد
قطاع التعدين في السعودية.. ركيزة رؤية 2030 نحو صدارة دولية

يعد قطاع التعدين إحدى أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، وذلك لما تتميز به السعودية من توفر الثروات المعدنية غير المستغلة تميز موقع المملكة الجغرافي للربط بين القارات الثلاث، وذلك لأهداف تتعلق بأن تكون المملكة المحرك الرئيسي للتعدين إقليميا.

وحقق قطاع التعدين إيرادات قياسية خلال عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، في حين تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، بحسب تصريحات أطلقها وزيرالصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف.

وكانت السعودية تستهدف أن يسهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 64 مليار دولار بحلول عام 2030، لكن مع التوسع في برنامج المسح الجيولوجي تم رفع مستهدفات القطاع إلى ما يتراوح بين 70 إلى 80 مليار دولار بحلول عام الرؤية.

وتتسم استراتيجية السعودية بأنها متعددة الأوجه، وتجمع بين الرغبة في تطوير صناعة التعدين الوطنية، ونظام حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر على أراضيها، وخاصة من الصين، والرغبة في أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة والمعادن، ولا سيما مع التفكير في إنشاء بورصة للمعادن في السعودية، خاصة مع ارتفاع عدد طلبات تراخيص الكشف عن المعادن من الشركات الأجنبية التي تستحوذ على حوالي 25% من التراخيص التعدينة في السعودية.

كما تعتزم السعودية منح 30 رخصة تعدينية جديدة خلال عام 2024 حيث تقدر قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية بما يتراوح بين 5 تريليونات ريال و 9.4 تريليون ريال.

تستهدف توجهات قطاع التعدين تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات لرفع مستوى تنافسـية القطاع، وخلق فـرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية.

بالإضافة إلى توفير البيانات الجيولوجية اللازمة مـن خلال العمل على إتمام أعمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي، ورفع الإنفاق على أعمال الاستكشاف للوصـول إلى معدلات الإنفاق العالمي، وذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص، والدعم المخصص مـن صندوق الاستكشاف المقترح إنشاؤه ضمن مبادرات القطاع.

كل ذلك مع تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، من خلال تطوير القيمة المضافة للصناعات المعدنية بمشاركة القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية كبيرة ونوعية.

أبرز طموحات 2030

تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال

219 ألف وظيفة سيخلقها قطاع التعدين

تحسين تجربة المستفيد من خلال رفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة وتقليص مدة إصدار تراخيص الكشف لتصل إلى 60 يوما

أبرز ما تحقق

إطلاق برنامج حاضنة الاستكشاف “نثري”

لتمكين المستشكفين الناشئين بالقطاع والانتهاء من قبول 15 شركة وفردا في الحاضنـة وبداء أعمالها والتي تتضمن الدورات التدريبية والزيارات الحقلية ومساعدة الشركات في الحصول على رخص الاستكشاف  ومساعدة الأفراد في تكوين شركات اسكشاف.

بأكثر من 30 % مساحة الدرع العربي

مثلت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من الدرع العربي بنهاية عام 2023م بأكثر من 30% وذلك لأعمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

 

 

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