خطوة على طريق رؤية 2030.. السعودية جذبت استثمارات بـ68 مليار ريال خلال 2023

وصلت الاستثمارات الإضافية التي جذبتها المملكة العربية السعودية في عام 2023 إلى 68 مليار ريال، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهو ما يُعدّ إنجاز وعلامة فارقة مهمة في مسيرة تحقيق رؤيتها، ما يدل على التزام السعودية الراسخ بتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات.

وعَظمت المملكة العربية السعودية خلال عام 2023، المحتوى المحلي في الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال إصدار قائمة فُرص تعظيم المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مساهمته في القطاع، بالإضافة لإطلاق النسخة الثانية من جائزة المحتوى المحلي.

وقد وصلت الاستثمارات في وزارة الطاقة إلى 47 مليار ريال، تمثلت فـــي توقيع عدة اتفاقيات مـــن قبل وزارة الطاقة لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، ومشروعات محطات توليد الطاقة باسـتخدام الغاز للوصول إلى مزيـج الطاقـــة الأمثل.

وحققت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 3.3 مليار ريال، حيث بـــدأ الإنتاج التجاري لمشـــروع منصورة – مســـرة والـــذي يعـــد أكبـــر مشـــروع ذهب فـــي المملكة، والـــذي سيساهم في زيـــادة انتاج الذهب فـــي المملكة وتعزيز مكانـــة المملكة كمركز عالمي للتعدين.

وجذبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استثمارات جاوزت 12 مليار ريال، من خلال توقيع أكثـر من 800 عقد جديد، وساهم ذلك في خلق فُـرص عمل بلغـت قرابة 38 ألف وظيفـــة، بينما وصلت قيمة الاستثمارات في قطاع الموانئ إلى 2.1 مليار ريال، حيث استطاعت الهيئة العامة للموانئ جذبها لتعزيز مكانة الموانئ السعودية كصلة ربـط ووصل مع الموانئ الإقـليمية والدولية لإنشاء مناطق لوجستية وتقديم الخدمات البحرية بجودة عالية.

ووصلت الاستثمارات التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى 2 مليار ريال، وذلك قيمة تطويـر مشاريع صناعية في مدن الهيئة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم وتمكين الصناعات الكيماوية والصناعات المساندة، بينما وصلت الاستثمارات في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى 522 مليون ريال، حيث تمكـنت الهيئة من تطوير 6 مشاريع جديدة بقيمة 522 مليـون ريال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من خلال تخصيص أراض وتقديم خدمات لوجســـتية ساهمت في تمكين المنشآت الصغـيرة والمتوسـطة.

وجذبت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” استثمارات بقيمة 280 مليون ريال، وهو ما يسهم في تعزيز سلاسل التوريد في قطاعي الصناعـــة والطاقة.