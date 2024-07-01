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فريق التحرير

1 يوليو 2024

بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية

محليات
بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية

بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين اليوم بتطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي ، والتأمين على جميع العمالة.

ويأتي تطبيق القرار ضمن إطار سعي مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.

ويهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، الأستاذة إيمان الطريقي أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.

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