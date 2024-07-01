القبض على مواطن في تبوك بحيازته 10,880 قرصاً من الإمفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنٍ في منطقة تبوك؛ لترويجه 10,880 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وقد تمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج البلاغات بسرية تامة.