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فريق التحرير

1 يوليو 2024

3 أحياء من الرياض بقائمة الأكثر تداولاً بالبورصة العقارية اليوم

اقتصاد
3 أحياء من الرياض بقائمة الأكثر تداولاً بالبورصة العقارية اليوم البورصة العقارية

بلغت قيمة الصفقات عبر البورصة العقارية اليوم أكثر من مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 2.9 مليون متر مربع عبر تنفيذ 1321 صفقة، وسجل أعلى سعر للمتر اليوم 19031 ريالاً فيما كان متوسط السعر 351 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت 3 أحياء من الرياض على المراكز الـ3 الأولى بقائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية بالبورصة العقارية اليوم، وهي النرجس ونمار والخير، بقيمة تجاوزت 28.7 مليون و26 مليون و22.5 مليون على التوالي.

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وضمت قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية شرائع المجاهدين في مكة المكرمة بقيمة وصلت إلى 19.9 مليون ريال، يليه حي العروبة بالدمام بقيمة تجاوزت الـ 13.7 مليون ريال.

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