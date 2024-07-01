“القيادة” تُهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.