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فريق التحرير

1 يوليو 2024

تشكيل أول لجنة وطنية للأمن الغذائي في السعودية

اقتصاد
تشكيل أول لجنة وطنية للأمن الغذائي في السعودية

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة بالأمن الغذائي في إطار سعي الاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تهتم بها رؤية 2030، بما في ذلك قطاع الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الرؤية لضمان توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي في المملكة.

أهداف اللجنة الوطنية للأمن الغذائي

تهدف اللجنة الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:

  • تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية: تسعى اللجنة إلى تنويع مصادر استيراد الغذاء لضمان عدم الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
  • بناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالقطاع الغذائي: تعمل اللجنة على بناء قدرات المملكة لمواجهة أي مخاطر قد تؤثر على الإمداد الغذائي، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الدولية.
  • تطوير نموذج عمل مؤسسي: تسعى اللجنة إلى تطوير نموذج عمل مؤسسي فعال لقطاع الأمن الغذائي في المملكة، يضمن كفاءة وفعالية العمليات.
  • تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميزة التفاضلية: تعمل اللجنة على دعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية التي تتمتع المملكة بميزة تفاضلية فيها، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتأتي مشاركة القطاع الخاص في تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي كخطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وتتمتع الغرف التجارية والصناعية بخبرة واسعة في مجال الأعمال، ويمكنها المساهمة في وضع خطط واستراتيجيات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

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