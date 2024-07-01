تشكيل أول لجنة وطنية للأمن الغذائي في السعودية

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة بالأمن الغذائي في إطار سعي الاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تهتم بها رؤية 2030، بما في ذلك قطاع الأمن الغذائي.
وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الرؤية لضمان توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي في المملكة.
أهداف اللجنة الوطنية للأمن الغذائي
تهدف اللجنة الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
وتأتي مشاركة القطاع الخاص في تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي كخطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وتتمتع الغرف التجارية والصناعية بخبرة واسعة في مجال الأعمال، ويمكنها المساهمة في وضع خطط واستراتيجيات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.