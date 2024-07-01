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فريق التحرير

1 يوليو 2024

سماعات آيربودز مزودة بكاميرا.. اختراع جديد من آبل قيد التطوير

منوعات
سماعات آيربودز مزودة بكاميرا.. اختراع جديد من آبل قيد التطوير

تعمل شركة آبل على إضافة كاميرا إلى سماعات آيربودز اللاسلكية الخاصة بها، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ-تشي كو.

وتفيد بعض التقارير بأن شركة آبل تعمل على إضافة كاميرا إلى سماعاتها اللاسلكية الشهيرة “آيربودز”.

وتشير إلى أن الكاميرا ستكون من نوع الأشعة تحت الحمراء (IR) مشابهة للكاميرا المستخدمة في تقنية التعرف على الوجه “Face ID” في هواتف آيفون.

  • من المتوقع أن تبدأ آبل الإنتاج الضخم لسماعات آيربودز الجديدة المزودة بكاميرات بحلول عام 2026.
  • قد تكون شركة فوكسكون، الشريك التقليدي لآبل، هي المورد لهذه الكاميرات.
  • لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت هذه الكاميرا ستأتي في إصدارات برو أو الإصدارات العادية أو كافة الإصدارات.
  • تشير بعض التقارير إلى أن الكاميرا قد تُستخدم مع نظارة الواقع المختلط “Vision Pro” وغيرها من المنتجات المستقبلية المشابهة لتحسين تجربة الصوت المكاني.
  • قد تتيح الكاميرا أيضًا إيماءات جديدة للمستخدمين، مثل التحكم في الإيماءات في الهواء.

هناك العديد من الأسباب المحتملة التي قد تدفع آبل إلى إضافة كاميرا إلى سماعات آيربودز، منها:

  • تحسين تجربة الصوت المكاني: يمكن استخدام الكاميرا لتتبع حركة رأس المستخدم وتوجيه الصوت وفقًا لذلك، مما يخلق تجربة صوتية أكثر غامرة.
  • إيماءات جديدة للمستخدمين: يمكن استخدام الكاميرا للتحكم في سماعات آيربودز من خلال إيماءات الرأس أو اليدين.
  • ميزات الواقع المعزز: يمكن استخدام الكاميرا لتراكب المعلومات الرقمية على العالم الحقيقي، مما يفتح إمكانيات جديدة لتطبيقات الواقع المعزز.
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