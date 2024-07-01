إحباط تهريب وترويج “قات وشبو وأقراص محظورة” في جازان والشرقية

أحبطت الإدارة العامة للمجاهدين ودوريات حرس الحدود تهريب وترويج كميات من القات والشبو والأقراص المحظورة، وذلك عبر ثلاث عمليات أمنية في جازان والمنطقة الشرقية.

وشهدت الواقعة الأولى إحباط دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب 126 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي العملية الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية الباكستانية, لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتمثلت الواقعة الثالثة، في إحباط الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.