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فريق التحرير

1 يوليو 2024

ستكون مفتوحة المصدر.. “ماسك” يُعلن إطلاق برمجيات Grok 2 للذكاء الاصطناعي أغسطس المقبل

منوعات
ستكون مفتوحة المصدر.. “ماسك” يُعلن إطلاق برمجيات Grok 2 للذكاء الاصطناعي أغسطس المقبل

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم، عن موعد إطلاق شركة “xAI” للجيل الثاني من برمجيات Grok التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال “ماسك”، في تغريدة له على منصة “X”، وفقًا لـ”نوفوستي”: إن برمجيات Grok 2  من المفترض أن تطلق في أغسطس المقبل 2024.

وكان إيلون ماسك، قد أشار في وقت سابق إلى أن برمجيات  Grok 3، ستطلق، بحلول نهاية العام الجاري.

وبين أنه لتطويرها يلزم استخدام 100 ألف معالج من نوع  Nvidia H100، مؤكدًا أن “الإصدار الثالث من برمجيات Grok سيكون مميزًا”.

يذكر أن شركة “xAI” التي أسسها “ماسك”، كانت قد أعلنت عن برمجيات Grok في نوفمبر 2023، وطرحت هذه البرمجيات في وقت لاحق لمستخدمي اشتراكات +Premium  في منصة “X” بالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي مارس الماضي، أعلنت أن هذه البرمجيات ستكون مفتوحة المصدر ليتمكن المطورون والمبرمجون من تطوير قدراتها وخدماتها.

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