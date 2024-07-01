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فريق التحرير

1 يوليو 2024

وزير الطاقة يُعلن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي

اقتصاد
وزير الطاقة يُعلن اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي

صرَّح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، بأنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت -بفضل الله- من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي، حيث اكتُشِف حقل “اللدام” للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر (لدام-2) بمعدل (5100) برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل “الفروق” للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر (الفروق-4) بمعدل (4557) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (3.79) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، واكتُشِف أيضا مكمن “عنيزة ب/ج” في حقل “مزاليج” في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل (1780) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (0.7) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

أما ما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، فقد اكتُشِف حقل “الجهق” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن “العرب-ج” في بئر (الجهق-1) بمعدل (5.3) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن “العرب-د” في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإضافة إلى ذلك، فقد اكتُشِف حقل “الكتوف” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل (7.6) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (40) برميلًا يوميًا من المكثفات، كما اكتُشِف مكمن “حنيفة” في حقل “عسيكرة” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن “الفاضلي” بمعدل (0.6) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (100) برميل يوميًا من المكثفات.

واختتم وزير الطاقة تصريحه بحمد الله جل وعلا، وشكره على ما أنعم به، ورفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ووولي عهده الأمين بما تحقق من إنجازات، سائلًا المولى دوام الأمن والأمان والازدهار للمملكة وشعبها.

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