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1 يوليو 2024

المحكمة العليا الأمريكية تحسم قضايا ترامب: الرؤساء السابقين لهم الحق في “الحصانة المطلقة”

دوليات
المحكمة العليا الأمريكية تحسم قضايا ترامب: الرؤساء السابقين لهم الحق في “الحصانة المطلقة” FILE - Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks at a campaign rally, March 9, 2024, in Rome Ga. Trump's lawyers kept pressing an appellate court Wednesday, March 20, to excuse him from covering a $454 million fraud lawsuit judgment for now, saying he'd suffer “irreparable harm" before his appeal is decided. (AP Photo/Mike Stewart, File)

أعادت المحكمة الأميركية العليا، يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات، حيث ترى المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في “الحصانة المطلقة” من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.

وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

ويؤكد ترامب أن لديه “حصانة رئاسية” من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.

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