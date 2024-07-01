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فريق التحرير

1 يوليو 2024

74 مليار ريال أرباح صافية.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن 100% زيادة في إيراداته خلال 2023

اقتصاد
74 مليار ريال أرباح صافية.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن 100% زيادة في إيراداته خلال 2023

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، اليوم الإثنين، تحقيقه نموًا بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته خلال العام 2023.

وقد ارتفعت إيرادات الصندوق الإجمالية من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في العام 2022 إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) في 2023، محققًا أرباحًا صافية بلغت 74 مليار ريال، ووصلت إلى نحو 64 مليار ريال بعد الزكاة والضرائب.

وأشار الصندوق، إلى ارتفاع موجوداته 28% إلى 3.7 تريليون ريال بالعام الماضي، مدعومة باستحواذات وتحويل نسبة من أسهم أرامكو لشركة في محفظته، فيما ارتفعت الاحتياطيات والأرباح المبقاة من الاستثمارات 21% لتبلغ 707 مليار ريال خلال العام الماضي.

 

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