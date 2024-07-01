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فريق التحرير

1 يوليو 2024

تفشي عدوى “نوروفيروس” في بلدة سياحية بإيطاليا.. وإصابة 900 شخص

منوعات
تفشي عدوى “نوروفيروس” في بلدة سياحية بإيطاليا.. وإصابة 900 شخص

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الإثنين، أن تفشي عدوى نوروفيروس في منطقة توري ديل بيناكو المطلة على بحيرة جاردا شمالي البلاد أدى إلى دخول ما يزيد على 300 شخص المستشفيات، وإلى إصابة آخرين بحالات إسهال وقيء وتقلصات وحمى وغثيان.

وأوضحت السلطات أن بلدية المدينة سجلت أكثر من 900 حالة على الشاطئ الشرقي للبحيرة، وهي مقصد سياحي شهير لقضاء الإجازات لكل من الإيطاليين والسياح الأجانب، على حد سواء.

وترى السلطات أن، الفيروس انتشر من خلال مياه الشرب في البلدة.

ولذا وجهت السلطات البلدية بشراء المياه المعبأة في زجاجات، وقامت بتوزيع المياه النظيفة مجانا.

وأفادت تقارير إخبارية بأن سبب تفشي العدوى يرجع إلى ارتفاع مستوى المياه في البحيرة في أعقاب هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أنهك نظام الصرف الصحي.

 

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