بـ17 ألف خلية نحل.. انطلاق موسم النحالين في محمية الإمام تركي بن عبد الله

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية عن انطلاق موسم استثنائي لجمع العسل الطبيعي، بداية من أول يوليو وحتى نهاية أبريل المقبل.

يشارك في الموسم 85 نحالاً من جميع أنحاء المملكة، بإجمالي أكثر من 17,000 خلية نحل، تنتج 3 من أجود أنواع العسل تشمل عسل السدر البري والطلح وزهور الربيع.

والمحمية بيئة مثالية لإنتاج أجود أنواع العسل بفضل تنوعها النباتي الغني وغطائها النباتي الكثيف ونقاء هوائها الفريد.

وتحرص الهيئة على دعم وتمكين النحالين من خلال توفير الفرص الاقتصادية لدعم منتجات المشاركين من النحالين عبر إشراكهم في الأنشطة والفعاليات المحلية والعالمية ضمن جهود تفعيل دور المجتمع المحلي وإحياء الموروث الشعبي والتراثي لإنتاج عسل النحل.

وتحرص على الالتزام بالمحافظة على نقاء البيئة الطبيعية وصون الحياة الفطرية والغطاء النباتي وضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تيسير إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للنحالين في إطار تنفيذ الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كم2، وتمتاز بطبيعة خلابة وبيئة نقية وتنوع أحيائي فريد، إذ تضم أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية ونحو 179 نوعًا نباتيًا.