إعلامي لـ”الوئام”: الصراع في السودان تحول لحرب مدن وعصابات

الوئام – خاص

تطورات خطيرة تشهدها السودان في ظل فرض قوات الدعم السريع سيطرتها على قيادة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة بولاية سنار جنوب شرق السودان.

وشهدت مدينة سنجة حركة نزوح واسعة للسكان بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة، وسط إعلان قوات الجيش أن قواته لا تزال تقاتل قوات الدعم السريع في المدينة، مؤكدًا على تمسك القوات بمواقعها.

حرب المدن

وقال صلاح غريبة الإعلامي السوداني، إن الصراع في السودان دخل في المرحلة الحالية إلى حرب المدن، وهي حرب غير مستقرة، وقد تكون في صالح قوات الدعم السريع.

وأضاف “غريبة” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن قوات الدعم السريع تمتلك عربات صغيرة وأسلحة خفيفة تمكنها من الدخول بسهولة وبسرعة إلى جميع الأماكن داخل المدن، حتى سيطرت على قيادة الفرقة 17 مشاة، مقر الجيش بولاية سنار، بعد هجوم مباغت على المدينة الواقعة جنوب شرق السودان، فيما انسحب الجيش السوداني.

وتابع الإعلامي السوداني: “حرب المدن صعبة للغاية لأن هناك مواطنين انضموا لقوات الدعم السريع في عدة مدن بعد نجاحهم في إسقاطها فأصبحت هناك خلايا وجيوب عسكرية فيها”.

خلايا نائمة

واستكمل “غريبة”: “الحرب لم تصبح بين جيش وجيش ولكن الصراع تحول بين قوات مسلحة نظامية وخلايا نائمة ومن الممكن أن تستمر هذه الحرب لمدة طويلة لأنها أخذت طابع حرب العصابات والمدن وفي اعتقادي أن زيادة أعداد الخلايا النائمة سيكون بالطبع لصالح الدعم السريع وهو ما يعطيهم نقطة قوة أمام الجيش السوداني في المعارك خلال الآونة المقبلة”.