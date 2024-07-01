محلل سياسي لـ”الوئام”: يجب تكوين حاضنة عالمية لمساندة القرارات الأممية بشأن فلسطين

الوئام – خاص

تواصل فلسطين مناشدة مجلس الأمن الدولي، لإنفاذ قراراته على الفور لضمان وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الحرب المستعرة منذ 9 أشهر دون توقف.

استمرار العدوان

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوي، إن كافة أهالي قطاع غزة، وخصوصا النازحين الذين فاق عددهم المليون نسمة، الفارين من الموت ومن جحيم القصف والمجازر والقتل والتدمير والتهجير والتجويع، يعيشون تحت ظروف صعبة وقاسية للغاية.

وأضاف “أبو عطيوي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن حماية الشعب الفلسطيني باتت حقيقة يجب على العالم ألا يتجاهلها أو يغض الطرف عنها بل لا بد من مواجهة الحقيقة الصعبة التي أصبح كل العالم مطلع عليها، بسبب جرائم الاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني في غزة واتساع رقعة الاستيطان بالضفة الغربية وسياسية القتل والاعتقالات والمداهمات اليومية لمعظم المحافظات والقرى والمخيمات، أضف إلى ذلك القدس المحتلة والاعتداءات اليومية المتواصلة على أهلها وحملات التهويد المستمرة.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: “ارتفاع حصيلة الشهداء وتدمير ما يقارب أكثر من نصف المباني السكنية والعمرانية، يؤكد عدم صلاحية قطاع غزة للحياة من جديد في ظل الحصار وانهيار البنية التحتية وانتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة بسبب عدم وجود غذاء وماء وأدوية وغاز للطهي وكهرباء، أو أدنى مقومات الحياة اليومية الأساسية، يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وأوضح “أبو عطيوي”، أن الامتثال للقانون الدولي والعمل على تطبيقه وتنفيذه لا بد أن يمثل حالة إجماع عالمي وخصوصًا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية التي لا بد من تطبيق قراراتهما لتصبح واقعًا ملموسًا وفق ما نصت عليه القوانين الدولية.ر

حاضنة عالمية

وشدد “أبو عطيوي”، على أن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني تقع على عاتق كل دول العالم وهذا من خلال التفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل أوسع وفاعل من أجل كسب حاضنة عالمية تساند القرارات الأممية المناصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.