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فريق التحرير

1 يوليو 2024

فئة SUV.. ماكسوس تطلق سيارتها الكهربائية يونيك 6 الجديدة

منوعات
فئة SUV.. ماكسوس تطلق سيارتها الكهربائية يونيك 6 الجديدة ······ Euniq 6 ·········· ····· ···· 130 ·······/177 ····· ·· ··· ··· ··· ··· 354 ···. (····· ····· ······ ····· ······· ········· "dpa". ·· ···· ······· ······ ··· ·· ···· ······· ····· ······· ··· ······.) ····: dpa ···: dpa

أطلقت شركة ماكسوس سيارتها الكهربائية Euniq 6 الجديدة، التي ستشعل نار المنافسة مع سكودا Enyaq وميتسوبيشي Outlander.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Euniq 6 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تأتي بطول 74ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 76ر2 متر، ما يضمن رحابة كافية لركاب المقاعد الخلفية، وسعة كافية لصندوق الأمتعة والبالغة 754 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Euniq 6 الجديدة على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 130 كيلووات/177 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر10 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 160 كلم/س.

كما تم تجهيز السيارة Euniq 6 الكهربائية ببطارية سعة 70 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 354 كلم.

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