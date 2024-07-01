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1 يوليو 2024

ميتا تعدل علامة “صُنع بواسطة الذكاء الاصطناعي” استجابةً لشكاوى

منوعات
ميتا تعدل علامة “صُنع بواسطة الذكاء الاصطناعي” استجابةً لشكاوى

أعلنت شركة “ميتا” عن تعديل علامتها “صنع بالذكاء الاصطناعي” إلى “معلومات الذكاء الاصطناعي” عبر تطبيقاتها، حيث يمكن للمستخدمين النقر عليها للحصول على تفاصيل إضافية، وذلك استجابة لشكاوى المصورين بشأن الاستخدام غير الدقيق للعلامة.

وكان مصور البيت الأبيض السابق، بيت سوزا، أشار إلى حالات ظهور العلامة على صور حقيقية استخدم فيها أدوات التحرير الأساسية، مثل أداة الاقتصاص من أدوبي، مما أثار الارتباك حول مستوى الذكاء الاصطناعي المستخدم.

وفي بيان، أكدت كيت ماكلولين، المتحدثة باسم ميتا، أن التغيير يهدف إلى توضيح محتوى الصور المعدل بأدوات تدعمها التقنيات الذكية، بدلاً من الإشارة بشكل غير دقيق إلى أنها مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تبدأ العلامة الجديدة في التطبيقات المحمولة قبل الويب، مما يعزز الوضوح والشفافية في معلومات الصور المنشورة عبر منصات ميتا المختلفة.

من جانب آخر، أكدت الشركة استمرارها في تطوير سياساتها لتصنيف الصور المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والعمل الوثيق مع شركائها لضمان التوجيه السليم والشفافية في استخدام هذه التقنيات المتقدمة.

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