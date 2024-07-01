بسعر 80 ألف ريال.. لانسيا تعلن إطلاق سيارتها يابسلون الجديدة

كانت شركة لانسيا الإيطالية بمثابة الجمال النائم بين مجموعة شركات ستيلانتس خلال العقد الماضي حتى أعلن مدير الشركة كارلوس تافاريس عن إطلاق السيارة Ypsilon الجديدة في الأسواق العالمية خلال الصيف الجاري نظير سعر يبدأ من 24 ألف يورو (نحو 80554 ريالا سعوديا)..

وتأتي السيارة Ypsilon الصغيرة بطول 08ر4 متر، أي بزيادة قدرها 20 سم مع رحابة أكبر مقارنة بالموديل السابق، ولا تعتبر سيارة لانسيا الصغيرة جديدة تماما؛ نظرا لأنها اعتمدت على البنية الهيكلية لمجموعة شركات ستيلانتس، وبالتالي فإنها تستخدم نفس التقنيات المعتمدة في سيارات أوبل Corsa أو بيجو 208.

مظهر أنيق

ومع ذلك قامت الشركة الإيطالية بتصميم موديل جديد نسبيا اعتمادا على المكونات المعروفة مع التأكيد على المظهر الأنيق للغاية؛ لأن شركة لانسيا تسعى لمنافسة موديلات أودي وميني، وترغب في أن تكون واحدة من أكثر السيارات أناقة داخل المدن.

وقدمت شركة لانسيا في سيارتها الصغيرة الجديدة بعض التفاصيل الجديدة في التصميم، مثل توقيع LED اللافت للأنظار أمام الأشرطة السوداء على غطاء المحرك والمصابيح الخلفية المستديرة والمستمدة من وحش الراليات لانسيا Stratos.

وظهرت بعض التفاصيل الجديدة أيضا في تصميم المقصورة الداخلية مثل مقابض الأبواب كبيرة الحجم ومركز المعلومات والترفيه المضيء المركب على لوحة القيادة الرقمية أو ما يعرف باسم طاولة القهوة باعتبارها موضع حفظ مفتوح في الكونسول الأوسط.

وقامت الشركة الإيطالية أيضا بمنح السيارة Ypsilon الجديدة طبقة طلاء أنيقة، ولكن للأسف يظل الأمر في كثير من الحالات مجرد ألوان سواء كانت أغطية الأبواب، التي تم إنتاجها بشكل مستدام وصقلها بواسطة غبار الرخام، أو أشرطة الزينة المطلية باللون الذهب أو الأجزاء البلاستيكية المختلفة حول المقود.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تكتفي السيارة الصغيرة الأنيقة بمحرك كهربائي بقوة 115 كيلووات/156 حصان حتى الآن، وترغب الشركة الإيطالية خلال العام المقبل في طرح الإصدار الرياضي التقليدي لها، ألا وهو الموديل HF بقوة 177 كيلووات/240 حصان.

وحتى ذلك الحين تنطلق السيارة لانسيا الصغيرة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1ر8 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

ثبات على الطريق

ونظرا لأن السيارة Ypsilon تأتي بحجم أعرض من الموديلات الصغيرة الأخرى مثل أوبل Corsa وخلافه، فإنها تسير بشكل أكثر ثباتا على الطريق، وخاصة عند السير على الطرق المنحدرة والمرصوفة بالحصى.

ولكي تتمكن السيارة Ypsilon من الانطلاق خارج المدن قامت الشركة الإيطالية بتجهيزها ببطارية سعة 54 كيلووات في الساعة، ويصل مدى السير في أفضل الحالات إلى 403 كلم، ولكنها تتطلب التحلي بالمزيد من الصبر أثناء عملية الشحن؛ حيث لا يمكن شحنها بقدرة أعلى من 11 كيلووات بواسطة الشاحن الحائطي أو بقدرة 100 كيلووات عن طريق التيار المستمر.

وتتوفر السيارة Ypsilon أيضا بنسخة مزودة بمحرك بنزين سعة 2ر1 لتر وبقوة 74 كيلووات/100 حصان، وتأتي هذه النسخة بتكلفة معقولة؛ نظرا لأن الشركة الإيطالية تطلب 10 ألف يورو إضافية مقابل الإصدار الكهربائي.