بسعر 80 ألف ريال.. لانسيا تعلن إطلاق سيارتها يابسلون الجديدة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

1 يوليو 2024

بسعر 80 ألف ريال.. لانسيا تعلن إطلاق سيارتها يابسلون الجديدة

منوعات
بسعر 80 ألف ريال.. لانسيا تعلن إطلاق سيارتها يابسلون الجديدة ······ Ypsilon ·········· ······· ····· ···· ··· ··· ··· 403 ···. (····· ····· ······ ····· ······· ········· "dpa". ·· ···· ······· ······ ··· ·· ···· ······· ····· ······· ··· ······.) ····: dpa ···: dpa

كانت شركة لانسيا الإيطالية بمثابة الجمال النائم بين مجموعة شركات ستيلانتس خلال العقد الماضي حتى أعلن مدير الشركة كارلوس تافاريس عن إطلاق السيارة Ypsilon الجديدة في الأسواق العالمية خلال الصيف الجاري نظير سعر يبدأ من 24 ألف يورو (نحو 80554 ريالا سعوديا)..

وتأتي السيارة Ypsilon الصغيرة بطول 08ر4 متر، أي بزيادة قدرها 20 سم مع رحابة أكبر مقارنة بالموديل السابق، ولا تعتبر سيارة لانسيا الصغيرة جديدة تماما؛ نظرا لأنها اعتمدت على البنية الهيكلية لمجموعة شركات ستيلانتس، وبالتالي فإنها تستخدم نفس التقنيات المعتمدة في سيارات أوبل Corsa أو بيجو 208.

مظهر أنيق

ومع ذلك قامت الشركة الإيطالية بتصميم موديل جديد نسبيا اعتمادا على المكونات المعروفة مع التأكيد على المظهر الأنيق للغاية؛ لأن شركة لانسيا تسعى لمنافسة موديلات أودي وميني، وترغب في أن تكون واحدة من أكثر السيارات أناقة داخل المدن.

وقدمت شركة لانسيا في سيارتها الصغيرة الجديدة بعض التفاصيل الجديدة في التصميم، مثل توقيع LED اللافت للأنظار أمام الأشرطة السوداء على غطاء المحرك والمصابيح الخلفية المستديرة والمستمدة من وحش الراليات لانسيا Stratos.

وظهرت بعض التفاصيل الجديدة أيضا في تصميم المقصورة الداخلية مثل مقابض الأبواب كبيرة الحجم ومركز المعلومات والترفيه المضيء المركب على لوحة القيادة الرقمية أو ما يعرف باسم طاولة القهوة باعتبارها موضع حفظ مفتوح في الكونسول الأوسط.

وقامت الشركة الإيطالية أيضا بمنح السيارة Ypsilon الجديدة طبقة طلاء أنيقة، ولكن للأسف يظل الأمر في كثير من الحالات مجرد ألوان سواء كانت أغطية الأبواب، التي تم إنتاجها بشكل مستدام وصقلها بواسطة غبار الرخام، أو أشرطة الزينة المطلية باللون الذهب أو الأجزاء البلاستيكية المختلفة حول المقود.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تكتفي السيارة الصغيرة الأنيقة بمحرك كهربائي بقوة 115 كيلووات/156 حصان حتى الآن، وترغب الشركة الإيطالية خلال العام المقبل في طرح الإصدار الرياضي التقليدي لها، ألا وهو الموديل HF بقوة 177 كيلووات/240 حصان.

وحتى ذلك الحين تنطلق السيارة لانسيا الصغيرة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1ر8 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 150 كلم/س.

ثبات على الطريق

ونظرا لأن السيارة Ypsilon تأتي بحجم أعرض من الموديلات الصغيرة الأخرى مثل أوبل Corsa وخلافه، فإنها تسير بشكل أكثر ثباتا على الطريق، وخاصة عند السير على الطرق المنحدرة والمرصوفة بالحصى.

ولكي تتمكن السيارة Ypsilon من الانطلاق خارج المدن قامت الشركة الإيطالية بتجهيزها ببطارية سعة 54 كيلووات في الساعة، ويصل مدى السير في أفضل الحالات إلى 403 كلم، ولكنها تتطلب التحلي بالمزيد من الصبر أثناء عملية الشحن؛ حيث لا يمكن شحنها بقدرة أعلى من 11 كيلووات بواسطة الشاحن الحائطي أو بقدرة 100 كيلووات عن طريق التيار المستمر.

وتتوفر السيارة Ypsilon أيضا بنسخة مزودة بمحرك بنزين سعة 2ر1 لتر وبقوة 74 كيلووات/100 حصان، وتأتي هذه النسخة بتكلفة معقولة؛ نظرا لأن الشركة الإيطالية تطلب 10 ألف يورو إضافية مقابل الإصدار الكهربائي.

تابعنا: