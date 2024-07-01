كبار السن أكثر عرضة للجفاف في الصيف.. 5 نصائح للحماية من نقص السوائل بالجسم

في موجة الحر الشديد يزداد خطر تعرض كبار السن للجفاف، خاصة مع تراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر.

والجفاف مشكلة صحية خطيرة تُهدد حياة كبار السن، حيث يُمكن أن يُؤدي إلى مضاعفات صحية وخيمة، مثل انخفاض ضغط الدم، وفشل وظائف الكلى، وحتى الوفاة، وفق ما نقلت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية.

الجفاف

نقص السوائل في الجسم يرفع خطر إصابة كبار السن بالجفاف، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التغيرات الطارئة على البول مثل قلة كمية البول وتغير لونه إلى اللون الأصفر الداكن، وكذلك انخفاض الوزن.

وتشمل أعراض الإصابة بالجفاف أيضا جفاف الجلد وجفاف الفم وتشقق الشفاه والتشنجات العضلية والصداع والغثيان واتجاه العيون للداخل.

انخفاض ضغط الدم

كما أن نقص السوائل في الجسم يمكن أن يُزيد من مفعول بعض الأدوية مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم وحاصرات بيتا، التي يتناولها العديد من مرضى الأوعية الدموية.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال أعراض مثل الدوار والتعب والضعف والهُزال. وقد يصبح الأمر أكثر خطورة عند تناول أدوية مدرة للبول أيضا.

تجنب المخاطر:

– ينبغي لكبار السن شرب السوائل على نحو كاف على مدار اليوم، بمعدل لا يقل عن لتر ونصف.

– لعدم النسيان، ينبغي شرب كوب من الماء كل ساعة.

– الماء والشاي غير المحلى والعصائر المخففة أفضل المشروبات.

– من المفيد أيضا تناول الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

– من المهم أيضا القيام بوزن الجسم يوميا ومراقبة البول، وذلك لملاحظة أية تغيرات طارئة في الوقت المناسب.