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فريق التحرير

1 يوليو 2024

مصادقة وإثبات ملكية.. أهمية تخزين عنوان البريد الإلكتروني في “واتس آب”

منوعات
مصادقة وإثبات ملكية.. أهمية تخزين عنوان البريد الإلكتروني في “واتس آب” ···· ···· ······· ······ "···· ··" ······· ····· ····· ······ ··········· ··· ····· ········ ·· ····· ······ ······ ·········· ·· ····· ········ ·· ······. (····· ····· ······ ····· ······· ········· "dpa". ·· ···· ······· ······ ··· ·· ···· ······· ····· ······· ··· ······.) ····: dpa ···: dpa

يتيح تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” حاليا إمكانية تخزين عنوان البريد الإلكتروني، حتى يتمكن المستخدم من إثبات ملكيته لهذا الحساب. وعادة ما يتم إدخال هذه البيانات في قائمة الإعدادات تحت بند “الحساب/عنوان البريد الإلكتروني”.

وفي السابق كان يتم إرسال كود التفعيل عبر الرسائل النصية القصيرة SMS إذا قام المستخدم بإعداد هاتف جديد، ولكن إذا قام المستخدم بتخزين عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، فسوف يتم إرسال كود التفعيل إلى هذا العنوان أيضا.

وأكدت شركة “واتس آب” أن عنوان البريد الإلكتروني، الذي سيتم إدخاله، لن يكون ظاهرا للمستخدمين الآخرين.

المصادقة في خطوتين

وثمة أهمية أخرى لعنوان البريد الإلكتروني؛ حيث يتم استخدامه لإعداد وظيفة المصادقة في خطوتين، والتي توفرها شركة “واتس آب” كإجراء أمان ضد هجمات الاستيلاء على الحسابات.

وفي هذه الحالة يتعين على المستخدم تعيين كود PIN المكون من ست أرقام، والذي يتوجب على المستخدم إدخاله بشكل إضافي أثناء تسجيل الدخول. وعند نسيان المستخدم لهذا الكود فإنه يمكنه إعادة تعيينه بواسطة عنوان البريد الإلكتروني المخزن.

ويمكن للمستخدم إعداد وظيفة المصادقة في خطوتين بتطبيق التراسل الفوري “واتس آب” عن طريق الخطوات التالية:

– افتح قائمة الإعدادات في تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” عن طريق النقر على قائمة الثلاث نقاط الموجودة أعلى الجزء الأيمن.

– حدد بند “المصادقة في خطوتين” في نطاق “الحساب”، ثم اضغط على “التفعيل”.

– عندئذ يجب إدخال رقم التعريف الشخصي PIN المكون من ستة أرقام، وحتى لا ينساه المستخدم، فإنه يتم الاستعلام عنده بصفة منتظمة.

– أدخل عنوان البريد الإلكتروني، والذي يتم استخدامه لإعادة ضبط إجراء الأمان، في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي PIN، يمكن للمستخدم تخطي هذه الخطوة، إذا رغب في استعمال رقم PIN فقط.

– في الخطوة الأخيرة يتم تأكيد عنوان البريد الإلكتروني ثم النقر على “حفظ” أو “تم”.

وأكدت شركة “واتس آب” أنه لن يتم التحقق من عناوين البريد الإلكتروني، التي يتم إدخالها من خلال رسالة إلكترونية اختبارية، ولذلك يتعين على المستخدم توخي الحرص والحذر عند إدخال هذه البيانات.

 

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