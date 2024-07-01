عاشت قبل قرابة 200 ألف عام.. الكشف عن أول حالة إصابة بمتلازمة داون في التاريخ

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

1 يوليو 2024

عاشت قبل قرابة 200 ألف عام.. الكشف عن أول حالة إصابة بمتلازمة داون في التاريخ

منوعات
عاشت قبل قرابة 200 ألف عام.. الكشف عن أول حالة إصابة بمتلازمة داون في التاريخ

كشفت تحليلات جديدة لعظمة أذن تعود لطفلة نياندرتال (نوع من الإنسان القديم) تبلغ من العمر 6 سنوات في كهف في إسبانيا أن لديها متلازمة داون.

اعتُبرت هذه النتيجة أول حالة معروفة لمتلازمة داون بين النياندرتال، أقرب أنواع الإنسان إلينا الذي عاش في أوراسيا منذ نحو 400,000 إلى 40,000 سنة مضت، وفق موقع “Live Science“.

النياندرتال اهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات

وفق الباحثون، فإن هذه الأحفورة تشير إلى حقيقة أن الطفل، الذي يُلقب بـ”تينا”، عاش في مرحلة الطفولة المبكرة وأن مجموعة النياندرتالات التي كانت تنتمي إليها رعتها، ما يؤكد أن النياندرتالات كانت تمارس السلوك الإيثاري.

وقد لفت الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في 26 يونيو الماضي في مجلة Science Advances، إلى أن “الرعاية لازمة حتى تصل هذه الطفلة إلى 6 سنوات من عمرها، وهو ما يدل على أن أفراد المجموعة الآخرين ساعدوا الأم في رعايتها”.

تم اكتشاف عظمة الأذن بشكل أولي في عام 1989 في كهف كوفا نيجرا في شاتيفا، بإسبانيا، وهو مكان تواجد بقايا نياندرتال أخرى تعود إلى ما بين 273,000 و 146,000 سنة مضت. ومع ذلك، تم العثور على العظمة، وهي جزء من عظمة صدغية، ممزوجة ببقايا حيوانية، ولم يتم التعرف عليها إلا مؤخرًا، حسبما ذكر الباحثون.

استخدم الفريق تقنية خاصة متقدمة لمسح العظمة، ما سمح لهم بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد رقمي لها.

وأظهرت عظمة أذن تينا شكلًا غير منتظم يتوافق مع متلازمة داون، بالإضافة إلى جوانب غير عادية أخرى، بما في ذلك قرنة داخلية أصغر وشذوذات في القناة الشبه دائرية الجانبية، وهو ما يمكن أن يسبب فقدان السمع ودوخة شديدة، وفقًا لبيان صادر عن الفريق.

البشر والنياندرتال والإيثار

ومع ذلك، يتعين إجراء اختبار جيني لتحديد ما إذا كانت تينا تعاني فعلًا من هذا الشرط، نظرًا لأن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون لديهم نسخة إضافية من الكروموسوم 21.

وإذا أثبتت إصابته بالتحليل الجيني سيتأكد أن حالتها كانت تتطلب رعاية من عدة أفراد في مجموعتها، حسبما يعتقد الفريق.

وقالت ميرسيدس كوندي، أستاذة في جامعة ألكالا في إسبانيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة: “لم نكن نعرف من قبل أي حالة لفرد تلقى المساعدة في هذه المجموعات من الإنسان القديم، حتى لو لم يكن قادرًا على رد الجميل، وهو أمر يثبت وجود الإيثار الحقيقي بين النياندرتالات. وهذا بالضبط ما يعنيه اكتشاف تينا”.

وإذا ما أثبت الباحثون نظريتهم تلك، فإن هذا يؤكد “وجود تكيف اجتماعي معقد في النياندرتالات وفي نوعنا البشري، وهو يشير إلى أصل قديم جدًا ضمن لهذا السلوك.

تابعنا: