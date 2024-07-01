مدى يصل إلى 355 كيلومتر بشحنة واحدة.. هيونداي تطرح سيارة إنستر الكهربائية

كشفت شركة هيونداي موتور النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة إنستر (Inster)، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية المتنامية.

تأتي Inster كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) مدمجة مصممة لتوفير مزيج مثالي من الأداء والكفاءة والتصميم الجذاب، بسعر مناسب يجعلها في متناول العديد من المستهلكين.

تتميز Inster بتصميمها العصري والأنيق، مع خطوط حادة ومصابيح LED مميزة تعكس روحها الديناميكية. كما توفر للركاب مساحة داخلية رحبة ومريحة، مع تجهيزات متطورة تشمل شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة ونظام صوتي عالي الجودة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة رباعية الأبواب الجديدة تأتي بطول 80ر3 متر وتسع 5 مقاعد وتستوعب ما يصل إلى 351 لتر من الحقائب والأمتعة.

وينبض بداخل السيارة الصغيرة محرك كهربائي بقوة 71 كيلووات/97 حصان أو 85 كيلووات/115 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة الكهربائية إلى 140 أو 150 كلم/س كحد أقصى للسرعة.

وتبلغ السيارة الكهربائية الجديدة مدى السير 300 أو 355 كيلووات ساعة بفضل تجهيزها ببطارية سعة 40 أو 49 كيلووات ساعة.

وتشتمل سيارة هيونداي Inster الجديدة على مقصورة بمفهوم مرن في الاستعمال مع مقعد خلفي قابل للسحب وحامل للحاسوب اللوحي والطاولة القابلة للطي ووظيفة “Vehicle to Load”، والتي يمكن من خلالها شحن الدراجة الكهربائية أو أي أجهزة كهربائية أخرى من بطارية السيارة.