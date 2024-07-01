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فريق التحرير

2 يوليو 2024

أدين باغتصاب ابنة زوجته في 1985.. آخر ما قاله أقدم سجين أمريكي قبل إعدامه

منوعات
أدين باغتصاب ابنة زوجته في 1985.. آخر ما قاله أقدم سجين أمريكي قبل إعدامه

أعدمت ولاية أوكلاهوما الأمريكية رجل يُدعى ريتشارد روجيم، أدين باختطاف واغتصاب وقتل ابنة زوجته السابقة، ليلى كامينغز، البالغة من العمر 7 سنوات في عام 1984.

تلقى روجيم، البالغ من العمر 66 عامًا، حقنة قاتلة من ثلاثة عقاقير في سجن ولاية أوكلاهوما في ماكاليستر، وأُعلنت وفاته في الساعة 10:16 صباحًا. وقد كان أطول سجين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أوكلاهوما منذ دخوله السجن عام 1985.

آخر ما قاله روجيم

عندما سئل عن كلماته الأخيرة، أجاب روجيم: “لا أفعل. لقد قلت وداعًا”، ثم نظر لفترة وجيزة نحو الشهود في غرفة بجوار غرفة الإعدام قبل أن يبدأ الميدازولام المهدئ في التدفق. وأعلن فقدانه للوعي بعد حوالي 5 دقائق، الساعة 10:08 صباحًا، وتوقف عن التنفس عند الساعة 10:10 صباحًا.

تاريخ من الاغتصاب

نفى روجيم مسؤوليته عن قتل ليلى كامينغز، التي عُثر على جثتها المشوهة والمغطاة جزئيًا في حقل بمقاطعة واشيتا في 7 يوليو 1984، وقد كانت قد طُعنت حتى الموت.

أُدين هذا الرجل سابقًا باغتصاب فتاتين مراهقتين في ميشيغان.

وجادل محاموه بأن أدلة الحمض النووي المأخوذة من أظافر الفتاة الضحية لا تربطه بالجريمة، حيث قال المحامي جاك فيشر: “إذا لم يكن الحمض النووي لموكلي موجودًا، فلا ينبغي إدانته”.

ماذا قالت والدة الطفلة؟

وفي بيان قرأه المدعي العام جنتنر دروموند بعد الإعدام، قالت والدة ليلى: “نتذكرها ونكرمها ونحتفظ بها في قلوبنا باعتبارها طفلة حلوة وثمينة تبلغ من العمر 7 سنوات”. وأضافت: “يصادف اليوم الفصل الأخير من العدالة التي حددتها ثلاث هيئات محلفين منفصلة لأفعال ريتشارد روجيم الشنيعة منذ ما يقرب من 40 عامًا عندما سرقها مثل الوحش”.

رغم ذلك، أصر روجيم في شهادته عبر رابط فيديو من السجن أنه لم يكن مسؤولًا عن وفاة الفتاة. وقد صوتت اللجنة 5-0 لعدم التوصية للحاكم بإنقاذ حياته.

قال روجيم: “لم أكن إنسانًا جيدًا في الجزء الأول من حياتي، وأنا لا أنكر ذلك. لكنني ذهبت إلى السجن. تعلمت درسي وتركت كل ذلك ورائي”.

ما قاله مسؤولو الادعاء

أكد ممثلو الادعاء وجود أدلة قوية لإدانة روجيم، بما في ذلك بصمة خارج شقة الفتاة على كوب وواقي ذكري عُثر عليه بالقرب من جثتها. وقد أُدين روجيم بعد 45 دقيقة فقط من مداولات هيئة المحلفين في عام 1985.

أُلغيت أحكام الإعدام السابقة مرتين بسبب أخطاء في المحاكمة، وأصدرت هيئة محلفين في مقاطعة كستر حكمًا ثالثًا بالإعدام في عام 2007.

تعتبر أوكلاهوما الولاية التي نفذت أكبر عدد من الإعدامات بالنسبة للفرد منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976، حيث نفذت حتى الآن 13 عملية إعدام منذ استئناف الحقن المميتة في أكتوبر 2021 بعد توقف دام ست سنوات بسبب مشاكل في عمليات الإعدام.

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