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فريق التحرير

2 يوليو 2024

إم جي تطلق سيارة سايبرستر.. سوبر رياضية بدفع كهربائي

منوعات
إم جي تطلق سيارة سايبرستر.. سوبر رياضية بدفع كهربائي

كشفت شركة إم جي النقاب عن سايبرستر (Cyberster)، سيارتها الجديدة المذهلة التي تُمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الرياضية الكهربائية.

تأتي Cyberster بتصميم جريء وأداء استثنائي يجعلها حلمًا يتحقق لعشاق السرعة والقوة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن أقوى موديلات السيارة الجديدة يعتمد على نظام دفع بقوة 400 كيلووات/544 حصان مع عزم الدوران الأقصى 725 نيوتن متر، وهو ما يصل بالسيارة الرودستر إلى تسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 2ر3 ثانية.

ويتوفر من السيارة نسخة الدفع الخلفي بقوة 250 كيلووات/340 حصان، مع 475 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في 2ر5 ثانية.

وتأتي السيارة السوبر رياضية بطول 53ر4 متر ولا يتعدى ارتفاعها 33ر1 متر وبملامح غاية في الشراسة من خلال المقدمة الانسيابية الطويلة مع الكشافات النحيفة والأبواب المجنحة.

وأكدت شركة إم جي توافر السيارة بالعديد من ألوان الطلاء الخاصة مثل الأحمر Dynamic والأبيض New English والرمادي Camden والفضي Cosmic والأصفر Inka، ويتوفر السقف باللونين الأسود أو الأحمر.

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