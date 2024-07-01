منتخب البرتغال يفوز على سلوفينيا بركلات الجزاء ويتأهل لربع نهائى يورو 2024

فاز منتخب البرتغال ضد سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد تعادلهما سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب “مركور شبيل أرينا”، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

وتصدى الحارس البرتغالي ديوجو كوستا لثلاث ركلات جزاء ليضمن منتخب البرتغال التأهل مباشرة الى دور ربع النهائي من بطولة “يورو 2024”.

وضرب منتخب البرتغال موعدًا مع نظيره فرنسا في المواجهة التي ستقام مساء الجمعة المقبلة في واحدة من أقوى مواجهات دور ربع النهائي.