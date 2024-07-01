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فريق التحرير

2 يوليو 2024

عبر طائرة إخلاء طبي خاصة.. التوأم السيامي البوركيني يصل إلى الرياض لدراسة إمكانية فصلهما

محليات
عبر طائرة إخلاء طبي خاصة.. التوأم السيامي البوركيني يصل إلى الرياض لدراسة إمكانية فصلهما

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي البوركيني، بنتي راسماتا سوادوغو، برفقة والدتهما، قادمة من بوركينا فاسو عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تم نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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ورفع الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي، الشكر والعرفان للملك سلمان وولي العهد على هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس الإمكانيات الطبية المتفوقة والحس الإنساني الكبير للمملكة.

كما قدمت والدة التوأم شكرها الجزيل للمملكة حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية ثقتها بالله ثم بالفريق الطبي السعودي نظرًا لخبرته المميزة، وداعيةً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويجزيهما خير الجزاء.

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