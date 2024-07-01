استشاري عيون يوضح لـ”الوئام” كيف تختار نظارتك الشمسية

يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية إلى مشاكل مختلفة في العين، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي، والتهاب القرنية الضوئي. ولهذا ينصح الخبراء بارتداء النظارات الشمسية خاصة في أيام الصيف الحارقة. ولكن من المهم عند اختيار النظارات الشمسية النظر إلى عدة مواصفات لضمان حماية عينيك وراحة استخدامها.

يقول د. سعيد الودعاني، استشاري العيون بالمستشفيات الجامعية، إنه من الضروري الاهتمام بعدة مواصفات في النظارة الشمسية منها: الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، حيث يجب التأكد من أن النظارات توفر حماية 100% من أشعة UVA وUVB.

ويُضيف “الودعاني”، في تصريحاته لـ”الوئام”، أن نوع العدسات يلعب أيضًا دورًا هامًا؛ فالعدسات المستقطبة (Polarized) تقلل من الوهج المنعكس من الأسطح اللامعة مثل الماء والطرق، أما العدسات المتغيرة (Photochromic) فتغير درجة التعتيم حسب شدة الإضاءة.

ويطالب استشاري العيون بضرورة الاهتمام بمادة العدسات، ويقول إن مادة البولي كربونات خفيفة الوزن ومقاومة للكسر، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه القواعد عند اختيار النظارات الشمسية المناسبة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب الاهتمام بكل هذه التفاصيل لضمان الحصول على حماية وراحة مثلى للعينين.