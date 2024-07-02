قلص الفجوة مع تسلا.. ارتفاع مبيعات سيارات BYD الكهربائية بنسبة 21%

سجلت شركة BYD الصينية ارتفاعا بواقع 21% في مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام.

وساهم ذلك الارتفاع في تقليص الفجوة مع تسلا بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأمريكية في الربع الأول.

وباعت BYD 426039 سيارة كهربائية في الربع من أبريل إلى يونيو، وفقا لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية.

ويعد ذلك أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات تسلا المقدرة للربع الثاني.

وكشفت جمعية سيارات الركاب الصينية، أن مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجين في الصين شكلت 46.7 % من إجمالي مبيعات السيارات في مايو وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.