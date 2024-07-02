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فريق التحرير

2 يوليو 2024

لخريجي الثانوية العامة.. “سرب” يفتح التسجيل في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية
محليات
لخريجي الثانوية العامة.. “سرب” يفتح التسجيل في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل من خريجي الثانوية العامة، للتدريب في برنامج الدبلوم وينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عددٍ من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية.

وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، ويتيح المعهد التسجيل من 1 يوليو حتى السبت 14 يوليو 2024م عبر الرابط www.srp.edu.sa.

وسيبدأ التدريب الأحد 6 أكتوبر 2024م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر لمدة سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة “سار”، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.

يُذكر أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة “علمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

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