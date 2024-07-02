غرامة تصل لـ 50 ألف ريال.. تطبيق جدول الجزاءات المحدّث للطرق والشوارع العامة بالعاصمة المقدسة

حثت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، المقاولين ومنفذي المشاريع بضرورة الالتزام بلائحة جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وخاصة فيما يتعلق بمخالفات الطرق والشوارع العامة والمحافظة على سلامتها وأداء المشاريع المختلفة وفق الطرق النظامية.

وأشارت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة، إلى أهمية العمل وفق هذه اللائحة حرصاً على توفير البيئة الملائمة، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وضمان التزام المقاولين بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية وتعزيز مستوى الوعي ورفع معدلات الامتثال.

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شملت الجزئية المتعلقة بمخالفات الطرق والشوارع الواردة ضمن الجدول 68 مخالفة، تراوحت قيمة غراماتها من 200 ريال وحتى 50 ألف ريال حسب حجم ونوع المخالفة وتصنيف الأمانات والبلديات.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بما ورد فيه، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهاً للمظهر العام أو خطراً على الصحة والسلامة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.