“الأندلس العقارية” تقر سياسة لتوزيع الأرباح حتى 2026

أقر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية، سياسة لتوزيع أرباح للأعوام 2024 و2025 و2026، تستهدف هذه السياسة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 60 % من صافي الربح سنويًا.

وأوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” أنه سيتم عرضها على الجمعية العامة القادمة لاعتمادها والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا.

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وأوضحت “الأندلس العقارية” أن هذه السياسة قابلة للتغيير بناء على عدة عوامل هي أرباح الشركة (تحقيق الشركة لأرباح كافية تسمح بالتوزيع القانوني) ووضعها المالي، وكذلك التدفقات النقدية والاستثمارات الرأسمالية الجديدة والتوقعات المستقبلية لحجم التمويل الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على سياسة نقدية قوية لمقابلة أي تغيرات طارئة.

وتتضمن العوامل، أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول به، وأي تغيرات جوهرية في القوانين، والأنظمة والتشريعات، والضوابط ذات العلاقة بتنفيذها، وأي تغييرات جوهرية في نشاط الشركة، أو استراتيجيتها والتزاماتها أو نتائجها المالية، بالإضافة إلى أي اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى.