أولئك الذين لا يعرفون شيئاً!!

د. ناهد باشطح

إعلامية ومدربة في التشافي الذاتي، بدأت الصحافة عام 1985 وحصلت على ثلاث جوائز دولية في الإعلام

فاصلة:

” في المستقبل سيتمكن الجميع من أن يصبحوا مشهورين شهرة عالمية خلال 15 دقيقة فقط ”

– الرسام الأمريكي آندي وارهول –

ليس من الغريب أن تقابل في حياتك شخص أو أكثر يدعي المعرفة بكل شيئ، ويعرض رأيه كخبير في كل مجالات الحياة ،لكن العجيب فعلاً ان تتسع دائرة ما اسماه “حرز الله محمد لخضر” بالانتفاخ المعرفي او التضخم المعرفي او ما اسماها “غرم الله الصقاعي” في كتابه “شهوة الكلام ” في عالمنا اليوم بشكل لافت للنظر.

وما بين الانتفاخ المعرفي الذي افرزته مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “بثوث” برنامج التيك توك ومابين شهوة الكلام التي تعود الى ذهنية جامدة اسستها المجتمعات الخاضعة للاعراف والتقاليد، نجد أن شخصية الشخص الذي يتحدث بأنه يعرف كل شيئ قد خضعت لبحوث ودراسات علمية، واطلق على هذه الحالة الباحثان في علم النفس “ديفيد دانينغ” و”جاستن كروجر”، تأثير دانينغ وكروجر وهو نوع من التحيز المعرفي الذي يجعل الناس يبالغون في تقدير معارفهم أو قدراتهم، خاصة في المجالات التي لديهم خبرة قليلة أو معدومة فيها.

يحدث هذا التأثير عندما لا يمتلك الشخص مهارات أو قدرة في مجال معين ولكنه يرى نفسه جاهزاُ لإبداء الرأي.

ويشير التأثير أيضًا إلى أن الأشخاص ذوي الكفاءة الأقل في مجال معين هم أكثر عرضة للمبالغة في تقدير كفاءتهم دون قصد، في حين أن أصحاب الأداء العالي غالبًا ما يميلون إلى التقليل من مهاراتهم ومعارفهم.

ولو اردنا تطبيق تأثير ” دانينغ-كروجر” على معظم من يظهر في بثوث التيك توك وهو مستعد للإجابة على أي سؤال وتفنيد أي معلومة فان لذلك أسباب حددها العالمان.

أحد الأسباب المحتملة هو نقص المهارة في حد ذاتها، فالذي يفتي في كل شيء هو في الاغلب لا يفهم كثيرا.

اما السبب الثاني فيتعلق بنقص البصيرة، فعادة ما يكون هؤلاء الناس سطحيين في معارفهم بسبب تمنعهم عن التعلم لثقتهم بانهم يعرفون كل شيء.

وفي دراسة أجريت عام 2008، طلب الباحثون من الطلاب وغيرهم تقييم أدائهم مباشرة بعد إجراء اختبارات مختلفة، وقد كررت النتائج نتائج دانينغ وكروجر التي تشير الى ان الذين بالغوا في تقدير قدراتهم ومعرفتهم كان أدائهم هو الأقل مستوى في الفئات.

لم تسلم نظرية دانينغ-كروجر من النقد لكن يبدو ان واقع ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعزز انتشار ظهور السطحيين الذين يدعون معرفتهم بكل شيء، وهم في الحقيقة ادمغتهم فارغة من أي شيء!

المصادر”

– حرزالله محمد لخضر، الانتفاخ المعرفي وأزمة التعالم!، مدونة الجزيرة،2023.

-عاطف عبد المجيد ،شهوة الكلام ثقافة عربية خالصة، middle-east-online.com، 2020 .

– Carly Vandergriendt,The Dunning-Kruger Effect Explained,healthline.com,2022