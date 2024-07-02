بسعر يبدأ من 35 ألف يورو.. سكودا تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة

أطلقت شركة سكودا التشيكية عن سيارتها الكهربائية الجديدة Elroq، التي تأتي بسعر يبدأ من حوالي 35 ألف يورو، لتكون منافسة قوية لسيارة فولكس فاجن ID.3.

تتميز سيارة Elroq الجديدة بفئة SUV وبطول يبلغ 4.48 متر، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.77 متر. هذا التصميم يوفر مساحة كافية لخمسة ركاب مع سعة صندوق أمتعة تصل إلى 470 لتر، مما يجعلها مثالية للعائلات والسفر.

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من حيث الأداء، تأتي Elroq بخيارات متعددة من المحركات الكهربائية. يبدأ النطاق من محرك بقوة 125 كيلووات (170 حصان) مزود ببطارية سعة 52 كيلووات ساعة، ما يمنحها مدى سير يصل إلى حوالي 360 كيلومتر.

ويتوفر أيضًا خيار بمحرك أقوى بقوة 220 كيلووات (300 حصان) مع بطارية سعة 77 كيلووات ساعة، مما يزيد مدى السير إلى حوالي 550 كيلومتر.

وتتنوع السرعة القصوى لسيارة Elroq بين 160 و180 كيلومتر في الساعة، وذلك حسب اختيار المحرك.

وبإطلاق السيارة الجديدة تواصل سكودا تعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية مع تقديم تكنولوجيا متقدمة وأداء متميز.