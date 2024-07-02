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فريق التحرير

2 يوليو 2024

‏‎اعتدال: إزالة أكثر من 18 مليون محتوى متطرف وإغلاق 660 قناة في تيلجرام خلال الربع الثاني من 2024

محليات
‏‎اعتدال: إزالة أكثر من 18 مليون محتوى متطرف وإغلاق 660 قناة في تيلجرام خلال الربع الثاني من 2024 اعتدال و تليجرام

أثمرت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة “تليجرام” عن استمرار مكافحة المحتوى المتطرف حيث تمكنا من إزالة 18.611.232 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 660 قناة تابعة لتنظيمات إرهابية، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما تمت إزالة 14.857.909 مليون محتوى متطرف وإغلاق 305 قنوات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

أما تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي فقد تمت إزالة 3.521.969 مليون محتوى متطرف وإغلاق 281 قناة متطرفة، في حين تمت إزالة 231.354 محتوى متطرف، وإغلاق 74 قناة استخدمها تنظيم “القاعدة” الإرهابي في بث رسائله المتطرفة.

فيما زاد النشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية الثلاثة خلال الربع الثاني من 2024م، بنسبة 12.82% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2024م، وهو نشاط تقليدي للتنظيمات الإرهابية يتكرر سنويًا مع موسم الحج.

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