1233 صفقة في البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، 1233 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 1.19 مليار ريال لمساحة متداولة بلغت أكثر من 1.8 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر عبر البورصة العقارية اليوم، 31206 ريال فيما سجل متوسط السعر 640 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم، وتصدر حي النرجس بأكثر من 71.1 مليون ريال، يليه النظيم بقيمة تخطت الـ 35 مليون ريال.

وجاء في القائمة حي الرمال بقيمة وصلت لأكثر من 21.3 مليون ريال، ثم حي نمار بأكثر من 14.4 مليون ريال، يليه الجنادرية بقيمة تجاوزت 10.4 مليون ريال.