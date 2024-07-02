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فريق التحرير

2 يوليو 2024

3 متطلبات لعبور العمالة المنزلية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد

محليات
3 متطلبات لعبور العمالة المنزلية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن الشروط اللازمة لعبور العمالة المنزلية إلى البحرين عبر الجسر.

وبحسب بيان المؤسسة، يتطلب عبور العمالة المنزلية:

تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول:

يجب أن تكون التأشيرة صالحة للخروج من المملكة العربية السعودية والعودة إليها.

وثيقة سفر سارية المفعول:

يجب أن تكون وثيقة السفر (جواز السفر) سارية المفعول طوال فترة الإقامة في البحرين.

مرافقة صاحب العمل أو العائلة:

يجب أن يكون العامل المنزلي برفقة صاحب العمل أو أحد أفراد عائلته أثناء العبور.

وأوضحت المؤسسة هذه المتطلبات عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوضيح الشروط اللازمة لعبور العمالة المنزلية بشكل قانوني ومنظم.

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة العمالة المنزلية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون بين السعودية والبحرين في مجال تنظيم العمالة الوافدة.

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