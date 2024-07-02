تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أوسيمين لضمه في الصيف

اقترب النادي الأهلي، من التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة الرياضية نقلًا عن صحيفة la Repubblica الإيطالية، فإن فيكتور أوسيمين دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي في الصيف الجاري.

وأبدى الأهلي، استعداده لتلبية مطالب أوريلو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، التي قد تصل إلى تفعيل الشرط الجزائي المقدر بـ 130 مليون يورو.

ومن المفترض أن يجتمع أوسيمين بإدارة ناديه، الأسبوع المقبل، للنظر في إمكانية بقائه أو رحيله عن نادي الجنوب الإيطالي.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع أوسيمين، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.