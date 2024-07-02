قيمتها 1.2 مليار ريال.. “دله” توقع مذكرة تفاهم مع 3 شركات لإنشاء صندوق عقاري

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دله العقارية وشركة تطوير وشركة الجزيرة للأسواق المالية، بقيمة 1.2 مليار ريال.

وأوضحت “دله” في بيان عبر “تداول السعودية” أن المذكرة تهدف إلى أنشاء صندوق عقاري خاص، يقوم بتملك الأراضي وتطويرها، وستقوم الشركة بالدخول بالأراضي المملوكة من قبلها كمستثمر عيني.

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وستقوم دله العقارية بالدخول بالأرض المملوكة من قبلها كمستثمر عيني، وستقوم تطوير بالدخول كمستثمر نقدي.

وبموجب المذكرة، سقوم شركة تطوير بتنفيذ برنامج التطوير الأنشائي من خلال تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية ومكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية حسب الدراسة المبدئية المعتمدة.

وستتولى شركة الجزيرة كابيتال استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتأسيس الصندوق ثم تتولى مهام إدارة الصندوق بصفتها مديراً للصندوق.