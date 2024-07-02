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فريق التحرير

2 يوليو 2024

اجتماع المنظمة العربية للطيران بالمغرب.. الدعيلج: السعودية ترسم مستقبل الطيران المدني إقليميًا ودوليًا

اقتصاد
اجتماع المنظمة العربية للطيران بالمغرب.. الدعيلج: السعودية ترسم مستقبل الطيران المدني إقليميًا ودوليًا رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال الدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، التي انطلقت في العاصمة المغربية الرباط.

ترأس وفد المملكة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وضم الوفد عددًا من قيادات منظومة الطيران السعودية.

أكد الدعيلج، في كلمته الافتتاحية، على دور المملكة الفاعل في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وضمان حماية الطيران المدني من خلال وضع القواعد والتوصيات اللازمة.

شدد الدعيلج على جهود المملكة المستمرة في تطوير أمن الطيران المدني، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى للارتقاء بالمنظومة الأمنية في المطارات، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

كما أكد على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية في مجال أمن الطيران، موضحًا أن مشاركة المملكة الفاعلة في المجلس التنفيذي ولجان المنظمة العربية للطيران المدني تعكس التزامها بدعم العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة في ضمان سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني في المنطقة العربية.

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