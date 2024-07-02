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فريق التحرير

2 يوليو 2024

“تاسي” ينخفض 52.44 نقطة في منتصف جلسات الأسبوع

اقتصاد
“تاسي” ينخفض 52.44 نقطة في منتصف جلسات الأسبوع

انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء بمقدار 52.44 نقطة بنسبة 0.45% وأغلق عند مستوى 11606.09 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 315.3 مليون سهم بقيمة وصلت إلى أكثر من 6.39 مليار ريال عبر تنفيذ 548.3 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم 87 شركة، بينما انخفضت أسهم 136 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

وتصدر الشركات الأكثر ارتفاعًا اليوم ليفا وسماسكو والاتحاد وأديس وميدغلف للتأمين، بنسب تراوحت بين 6.66 إلى 3.4%، فيما كانت شركات أنعام القابضة والعربي ومجموعة تداول وسيسكو القابضة والصقر للتأمين، هي الأكثر انخفاضًا بنسب بين 5.69% إلى 3.62%.

مؤشر “نمو”

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الثلاثاؤ على تراجع 209.07 نقطة بنسبة 0.79%، مقارنة بالجلسة السابقة، ووصل عند مستوى 26108.82 نقطة.

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